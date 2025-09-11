«Il Lazio si conferma regione leader in Italia nel settore delle esportazioni, come confermato dalla seconda rilevazione trimestrale 2025 dell’Istat che registra nei primi sei mesi dell’anno una crescita dell’export del 17,4%». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’ Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini che sottolinea che i «numeri che confermano la forza attrattiva che il marchio Lazio è in grado di esercitare sui mercati globali, in particolare verso gli Stati Uniti, nonostante le continue evoluzioni e fibrillazioni del quadro internazionale. Segno evidente dell’efficienza delle politiche messe in campo dalla Regione per incrementare la competitività del nostro tessuto economico e produttivo». Per Sabatini «il lavoro del presidente Francesco Rocca, dell’assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, della giunta e della maggioranza di centrodestra fondato sulla capacità di fare sistema tra istituzioni e imprese e su una gestione delle risorse indirizzata principalmente sull’innovazione e sullo sviluppo dei processi produttivi, sta portando il Lazio a diventare una regione sempre più attrattiva per gli investitori stranieri, oltre che un modello nella promozione e commercializzazione delle proprie eccellenze trainando l’economia nazionale».