«Al via i lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale Grande degli Infermi per la riqualificazione e trasformazione in polo culturale, progetto finanziato dal ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro». A darne notizia il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Daniele Sabatini.

«Questa mattina si è svolto il sopralluogo dei tecnici - spiega Sabatini - che ha di fatto sancito l’avvio del cantiere e della fase operativa. Si partirà con la messa in sicurezza dell’edificio principale ed un primo ripristino dei luoghi esterni rimuovendo le eventuali criticità; si procederà poi con la bonifica dei locali interni, per poi avviare gli interventi di riqualificazione che procederanno per stralci funzionali. Un grande investimento per la città di Viterbo dunque si sta concretizzando, dopo anni di attesa, grazie all’impegno congiunto e alla volontà del Governo Meloni e della giunta Rocca di recuperare un polo immobiliare di altissimo valore storico, al fine di renderlo funzionale ad ospitare una cittadella della cultura». Sabatini sottolinea che il «progetto che permetterà di dare nuovo impulso allo sviluppo del centro storico considerando la posizione strategica che l’immobile occupa nel cuore del quartiere medievale».