S. MARINELLA – E’ esplosa l'estate nella Perla del Tirreno e a Santa Severa. Una stagione sbocciata anticipatamente già da questi primi giorni di maggio. Bambini, ragazzi, villeggianti e residenti di ogni età, si sono riversati nelle spiagge ed in particolare negli stabilimenti balneari sottostanti la Passeggiata al Mare. Da ieri, sin dalle prime ore del mattino, una marea di gente ha invaso gli ultimi metri di spiaggia libera per godersi il mare e il sole fino al tramonto. “Così come quella vera e propria invasione di turisti arrivata già a godersi i primi caldi e quel clima unico che offre la città – dice il sindaco - in molti hanno già fatto il primo bagno della stagione, in un'acqua azzurra e cristallina Aperti alcuni stabilimenti, nei prossimi giorni è previsto l'inizio delle attività anche per gli altri. L'amministrazione, che accoglie con gioia e soddisfazione anche quest'anno migliaia di turisti nazionali e internazionali, auspica e spera che l'offerta ed i servizi balneari dei gestori privati sia all'altezza”. Dalla vicina stazione ferroviaria, ogni mezz’ora, sbarcano centinaia di ragazzi provenienti dalla Capitale, che hanno scelto Santa Marinella per dedicarsi al turismo “mordi e fuggi” che va dalle 10 del mattino alle 19 del pomeriggio, per poi riprendere il treno e tornare a casa. Anche stamani, faranno la stessa cosa, perché con l’aumento delle corse messo in atto da Ferrovie dello Stato nella tratta Roma Grosseto, ogni mezz’ora c’è la possibilità per chi abita nella capitale, di prendere un treno e arrivare a Santa Marinella in 40 minuti. Gli stabilimenti balneari hanno quasi tutti riaperto, restano solo pochi arenili che ancora non hanno collocato gli ombrelloni. Ecco perché, moltissimi bagnanti “della domenica” hanno l’opportunità di approfittare della sabbia del tratto di costa antistante la Passeggiata, ma già da domenica prossima, dovranno spostarsi negli arenili liberi dove è possibile piazzare l’ombrellone a costo zero.

