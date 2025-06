FIUMICINO - Paura nella giornata a Isola Sacra dove un incendio è divampato in via Redipuglia, all’incrocio con via Arsiero. Tanta l’apprensione a causa di una tragedia sfiorata. Le fiamme hanno interessato le sterpaglie e sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ostia con la suqadra (13/A), due autobotti, la squadra di Pg e il capoturno provinciale.

Durante le operazioni di spegnimento la gravità dell’incendio è aumentata quando è esplosa una bombola Gpl abbandonata nell’area interessata dall’incendio: l’esplosione ha lievemente ferito un vigile del fuoco,prontamente soccorso dai suoi colleghi, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. E’ rimasto lievemente intossicato, invece un agente della Polizia locale di Roma Capitale, a seguito di inalazione di fumo.