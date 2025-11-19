PHOTO
Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio nella zona del lago di Bolsena per cercare una persona dispersa.
A chiamare i soccorsi è stato un uomo di 84 residente a Tuscania ma di origini inglesi che aveva perso l’orientamento durante un’escursione in località Gabelletta nei pressi di un bosco.
I vigili del fuoco prontamente su posto con due fuoristrada hanno raggiunto l’anziano che si trovava in buone condizioni, accompagnandolo alla propria autovettura senza, al momento, necessità di intervento sanitario. Presenti sul posto anche i carabinieri.