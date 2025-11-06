È stato un martedì nero, quello scorso, nella Tuscia per i furti in abitazione. I ladri avrebbero agito almeno in tre zone distinte della provincia riuscendo in due casi a mettere a segno il colpo.

Il primo episodio si è verificato a Tuscania dove i malviventi sono stati costretti alla fuga, pare passando dai tetti, riuscendo così a scappare ai carabinieri.

Negli altri due casi, invece, sono riusciti a mettere a portare a termine il furto. I fatti sono avvenuti a Zepponami, frazione di Montefiascone ea Vitorchiano.

In entrambi i proprietari erano all'interno delle rispettive abitazioni.

Il furto a Zepponami è avvenuto nel pomeriggio.

Non è ben chiaro, al momento, se gli occupanti siano stati chiusi o meno in casa. Sta di fatto che i ladri sono riusciti a scappare con il bottino.

Utilizzando più o meno lo stesso modus operandi, i malviventi hanno assestato anche un furto in un'abitazione di Vitorchiano.

Su questi fatti indagano i carabinieri. Secondo quanto si è potuto apprendere, i militari sarebbero sulle tracce di un'Audi nera che sarebbe stata vista nei pressi delle abitazioni visitate dai ladri. Lo stesso tipo di vettura segnalata già nei mesi scorsi nella Tuscia in relazione ad altri colpi.