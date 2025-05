«È evidente che ci troviamo in un momento di criticità». La sindaca interviene sulla problematica dell’erba alta in città. Lo fa con un video sui sociali in cui spiega che «già oltre un anno fa la giunta aveva approvato le linee guida per il nuovo appalto del verde, che avevamo pensato proprio per risolvere criticità che conosciamo, perché di certo il problema del verde a Viterbo non c’è da oggi. L’appalto non è stato ancora assegnato – dice Frontini – perché la palude burocratica di questo paese ha fatto sì che in oltre un anno, da quando è stata bandita la gara, non si è arrivati alla sua aggiudicazione definitiva». La sindaca prosegue dicendo che «abbiamo dovuto effettuare affidamenti diretti di breve durata a diverse ditte e questo non è stato sufficiente. Ha portato al risultato in cui ci troviamo oggi». Frontini rassicura che «non stiamo sottovalutando il problema. È al top nell’agenda dell’amministrazione, come asfalti e altri problemi, verde e decoro sono una priorità». E poi fa sapere che da ieri «un gruppo è in campo a Pratogiardino e poi in altre zone. Spero che prossimi giorni la situazione migliorerà – conclude Frontini – l’amministrazione sa che questo è un problema da risolvere nel più breve tempo possibile».