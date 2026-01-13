CIVITAVECCHIA – Erba alta, spazi verdi diventati impraticabili, con rischi anche per la salute e la sicurezza. Alberi che non conoscono potature da tempo, nonostante le diverse sollecitazioni dei cittadini, esasperati da una situazione di abbandono e degrado. Protestano gli abitanti di via Sicilia, a Campo dell’Oro. «Da oltre un anno – dicono – chiediamo interventi di potatura degli alberi e sfalcio dell’erba all’assessore all’Ambiente Giannini, ma finora siamo rimasti inascoltati. Speriamo di poter avere al più presto una risposta concreta».