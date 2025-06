CIVITAVECCHIA – Non sembra conoscere fine la telenovela giudiziaria e violenta che vede protagoniste due donne, legate da una relazione burrascosa e già note alle forze dell’ordine per episodi di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’ultimo capitolo della loro vicenda si è consumato nel pomeriggio di ieri a largo Cavour, in pieno centro cittadino, dove l’ennesimo litigio è degenerato in un’aggressione. Stavolta, ad avere la peggio è stata la donna attualmente sottoposta a un divieto di avvicinamento: l’altra, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Civitavecchia, l'avrebbe colpita al volto con una bottiglia di vetro. I militari, intervenuti prontamente sul posto, hanno riportato la calma e avviato l’ennesima ricostruzione dei fatti. La donna ferita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e successivamente arrestata per aver violato nuovamente il provvedimento restrittivo che le imponeva di stare lontana dall’ex compagna. Dopo le cure del caso, è stata posta agli arresti domiciliari. La convalida dell’arresto è prevista per oggi.