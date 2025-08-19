ALLUMIERE – Mancano ormai pochi giorni al 59° Palio delle Contrade, e l’attesa cresce di ora in ora. La comunità allumierasca è già in fermento, sospesa tra emozione, orgoglio e tradizione. Il Palio, da sempre cuore pulsante della vita del borgo, si prepara a tornare protagonista con la sua esplosione di colori, folklore e passione. La presentazione del Cencio 2025, avvenuta la sera del 15 agosto, ha segnato l’inizio della “settimana sacra” che culminerà domenica 24 agosto con la corsa. Il Cencio quest’anno è stato dipinto dalla bravissima artista Danila Pietrini. Il Cencio rende omaggio alle radici operaie di Allumiere, celebrando il bicentenario della concessione delle case popolari del “Fabbricone” ai minatori e dei forni per il pane giallo da parte di Papa Leone XII e resterà esposto nella chiesa della SS. Maria Assunta in Cielo a disposizione dei contradaioli che vi si recano per pregare e ammirarlo, prima di essere consegnato dal sindaco dal balcone domenica sera alla Contrada vincente che lo custodirà con orgoglio nella propria sede. La cerimonia di presentazione, curata dall’associazione Eureka col supporto della Pro Loco e delle Contrade, si è svolta nella cornice di piazza della Repubblica gremita di persone. Spettacoli di fuoco, proiezioni sulla facciata della chiesa e la voce della comunità hanno trasformato la serata in un’esperienza emozionante, vibrante, collettiva. “È difficile descrivere ciò che si prova – hanno dichiarato il sindaco Luigi Landi e la delegata alla Cultura Francesca Scarin –. Si percepisce nell’aria l’amore che ogni contradaiolo prova per la propria contrada, un sentimento che dura tutto l’anno e non si limita al Palio. Quella che viviamo è una vera settimana sacra, un tempo in cui emozioni, lacrime, gioia e passione si intrecciano e si rinnovano”. Il programma è ricchissimo: si susseguiranno le tradizionali Cene del Contradaiolo; il 23 agosto si svolgeranno la Provaccia, prova generale che anticipa la corsa, e la “Notte Mondana” con feste e musica in tutte le Contrade. Il 24 agosto, la gcla 59ª edizione del Palio delle Contrade. Per favorire la partecipazione e alleggerire il traffico, il Comune e la Pro Loco hanno predisposto un servizio navetta gratuito: sabato 23 agosto attivo dalle ore 19 alle 2 di notte, con fermate a Bivio della Bianca, Frazione La Bianca e Località Fossetto; domenica 24 agosto attivo dalle ore 15 fino a fine manifestazione, con fermate a Bivio della Bianca, Frazione La Bianca e Località Cavaccia (Campo sportivo). Un’iniziativa che garantisce comfort e sicurezza ai partecipanti e che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale della manifestazione. Il Palio delle Contrade di Allumiere non è solo una gara: è un rito identitario, un momento in cui la comunità intera si riconosce nei propri simboli e nella propria storia. Ogni anno centinaia di visitatori partecipano alla festa, attratti da una tradizione che si rinnova senza mai perdere la sua autenticità. Mancano cinque giorni, e l’attesa cresce: domenica sera una contrada alzerà al cielo il Cencio dipinto da Danila Pietrini, simbolo di memoria, fede e passione popolare. Ma già ora, tra applausi, emozioni e lacrime di orgoglio,

Allumiere ha vinto la sua sfida più grande: essere comunità, vivere la propria storia, rinnovare la propria identità. Grandi complimenti all'artista Danila Pietrini da parte di tutta la comunità di Allumiere per il bellissimo Cencio che la Contrada che domenica vincerà sventolerà elo conserverà nella propria sede.

©RIPRODUZIONE RISERVATA