FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino ha preso importanti provvedimenti per far fronte al maltempo che in questi giorni ha colpito duramente la città, mettendo a dura prova infrastrutture e sicurezza dei cittadini. Di fronte a una situazione così critica, il sindaco ha adottato delle misure straordinarie per garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini. Per prevenire eventuali incidenti causati da alberi caduti o altri pericoli legati alle avverse condizioni meteo, il primo cittadino ha disposto la chiusura immediata di tutti i parchi e cimiteri comunali. Questa misura resterà in vigore fino a quando non sarà dichiarata la fine dell’emergenza.

Un altro intervento significativo ha riguardato la viabilità cittadina. A causa dei gravi danni provocati dalle intemperie, è stata disposta la chiusura temporanea di via Castellammare, nel tratto compreso tra via Bagnoli e via Giulianova. Questa misura è stata adottata non solo per garantire la sicurezza dei cittadini ma anche per permettere agli operatori di lavorare al ripristino della strada nel modo più rapido ed efficiente possibile.

Interventi per la messa in sicurezza sono stati effettuati anche a Focene, dove la mareggiata ha sommerso e distrutto alcuni chioschi balneari: «Un intervento celere e immediato è stato fatto a Focene a protezione delle case in prossimità dello stabilimento Arcobaleno e Baraonda con l’installazione di una barriera Jersey per contrastare le forti onde che minacciavano le case ì». Lo dichiara in una nota il presidente della commissione lavori pubblici Roberto Feola.

«Dopo l’ordinanza sindacale firmata qualche giorno fa abbiamo da subito capito la pericolosità dell’allerta e i danni che avrebbe causato, tra i tanti punti nel quali si è celermente intervenuti c’è Focene con questo importante intervento – prosegue il consigliere . Lavorare sulle emergenze non è mai facile, la squadra amministrativa ha costantemente monitorato il territorio ed è prontamente intervenuta a supporto dei cittadini. Da subito il sindaco Mario Baccini, l’assessore Giovanna Onorati si sono coordinati con il dirigente ai lavori pubblici Mauro Rosatelli, la comandante Daniela Carola e il delegato al demanio marittimo Massimiliano Catini per rispondere con prontezza all’esigenze del territorio».