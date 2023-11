FIUMICINO - Al freddo, smarrito e impaurito… in piena notte durante una tempesta di acqua e vento una squadra della Misericordia di Fiumicino, in servizio nella zona nord del Comune di Fiumicino, ha trovato un gattino su via del Casale di Sant’Angelo, intorno alle ore 3:00, nel bel mezzo della tempesta di vento e pioggia. Il piccolo per pura fortuna non è stato investito dalle macchine ed è stato soccorso. Provvidenziale è stato anche l’intervento delle protezione civile comunale e la polizia locale.

Ora il micetto è stato adottato dai volontari della Misericordia, che si stanno prendendo cura di lui e che hanno lanciato un sondaggio sulla loro pagina Facebook per scegliere il nome perfetto per questo fortunato gattino.