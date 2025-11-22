CIVITAVECCHIA – Una serata di confronto sul tema, purtroppo sempre più urgente, dell’emergenza abitativa. Grazie al Rotary Club di Civitavecchia, guidato dal suo presidente Luca Grossi, infatti mercoledì sera si è tenuto un momento di confronto in cui il commissario straordinario dell’Ater comprensoriale, Massimiliano Fasoli, e il consigliere metropolitano Antonio Giammusso sono intervenuti come relatori per fare il punto sulle risposte messe in campo dalle istituzioni, dallo Stato alla Regione Lazio guidata da Francesco Rocca, fino agli enti territoriali.

Fasoli ha ripercorso il lavoro avviato dall’Ater sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, tra grandi progetti legati al Pnrr ed emergenze quotidiane con un focus sul recupero degli alloggi e sulla corretta applicazione delle leggi.

Giammusso ha posto l’accento sul ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale come soggetto attuatore del progetto PINQuA nel quartiere San Liborio, un vero e proprio caso studio in materia di efficientamento energetico e rigenerazione urbana. Grossi ha sottolineato come la serata abbia offerto un confronto concreto e diretto su una delle questioni sociali più urgenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA