ORIOLO ROMANO - «Come consigliere comunale, come cittadino, ma soprattutto come persona orgogliosamente trapiantata, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il documentario "Effetto Nicholas", trasmesso venerdì 27 giugno in prima serata su Rai 2 da Rai Documentari. Un’opera intensa e toccante, che racconta con straordinaria sensibilità la vicenda di Nicholas Green, il bambino americano tragicamente ucciso in Italia nel 1994, e del gesto di amore dei suoi genitori che, decidendo di donare gli organi del figlio, salvarono sette vite di persone in attesa di trapianto». A dichiararlo è Gabriele Caropreso, esponente di Fratelli d’Italia e capogruppo di Oriolo Avanti al Consiglio Comunale di Oriolo Romano, che sottolinea come la storia del piccolo Nicholas abbia segnato una svolta per la cultura della donazione d'organi in Italia, generando un movimento collettivo di consapevolezza e solidarietà noto come “Effetto Nicholas”. «Il documentario – prosegue Caropreso – non è solo una testimonianza di dolore e generosità, ma un invito profondo a riflettere sul valore della vita, del dono e della comunità. L’incremento delle donazioni di organi seguito a quell’episodio, dimostra quanto un atto d’amore possa generare cambiamenti profondi e duraturi nel tessuto sociale di una nazione». Caropreso ricorda inoltre come anche Oriolo Romano abbia voluto rendere omaggio alla memoria di Nicholas Green: «Lo scorso aprile, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal gruppo consiliare Oriolo Avanti per intitolare l’area giochi per bambini in piazza Giorgia Santacroce proprio a Nicholas Green e a tutti i bambini donatori d’organi. Un gesto simbolico e profondamente significativo, per trasmettere ai più piccoli ed ai loro genitori, i valori della generosità, della cultura del dono e della solidarietà». Nel concludere, Caropreso esprime un sentito ringraziamento agli autori del documentario, Carmen Vogani e Lorenzo Volla, e alla produzione di Endemol Shine Italy per Rai Documentari, per aver riportato all’attenzione nazionale una storia che appartiene a tutti indistintamente. «È nostro dovere, come amministratori, sostenere ogni iniziativa che promuova la cultura della solidarietà e della donazione di organi, tessuti e cellule – conclude Caropreso –. Collaborare con le scuole e con le sezioni AIDO territoriali è fondamentale per costruire una società più consapevole e altruista e per far si che l’"Effetto Nicholas" continui a ispirarci, ogni giorno».

