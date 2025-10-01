CIVITAVECCHIA – The Associated Press (Ap) e LaPresse hanno rinnovato la loro collaborazione pluriennale, estendendo l’accordo fino al 2029. Il rinnovo riafferma l’impegno condiviso a garantire un giornalismo indipendente e di alta qualità in un panorama mediatico globale in rapida evoluzione.

“Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione pluriennale con LaPresse, che condivide con Ap l’impegno per un giornalismo indipendente, imparziale e basato sui fatti”, ha dichiarato Daisy Veerasingham, Presidente e CEO di Ap. “Ap e LaPresse lavorano fianco a fianco da oltre 20 anni per garantire al pubblico di tutto il mondo l’accesso a un’informazione fondata sui fatti. Attendiamo con entusiasmo il prossimo capitolo di questa importante collaborazione”. In base al nuovo accordo, LaPresse rimane distributore esclusivo di Ap in Italia e in Spagna, mentre Ap continuerà a diffondere i contenuti di LaPresse attraverso i propri canali globali.

Marco Maria Durante, Presidente di LaPresse, ha dichiarato: “Sono onorato di proseguire la collaborazione di LaPresse con The Associated Press, una partnership iniziata nel gennaio 2007 e che si inserisce in oltre 22 anni di cooperazione reciproca. Ap è sempre stata molto più di un fornitore o un cliente: è un vero partner. Insieme abbiamo condiviso idee, lavorato su gare pubbliche e intendiamo continuare a partecipare a bandi futuri in Italia e in Europa. Ap è parte integrante della nostra storia e della nostra identità, una storia iniziata nel 1938 con il nome Publifoto Notizie e proseguita nel 1994 con la fondazione di LaPresse S.p.A. Il nostro rinnovato accordo guarda al futuro, con l’obiettivo di affrontare insieme nuove sfide. Abbiamo esteso la distribuzione esclusiva dei contenuti Ap alla Spagna e collaborato in Portogallo e in Sud America per massimizzare le opportunità di ricavo. I mercati italiano e spagnolo stanno registrando una notevole crescita. Nonostante le difficoltà che l’industria dei media affronta a livello globale, le nostre aziende mantengono un dialogo aperto e costruttivo, che ci posiziona come leader nei mercati italiano e spagnolo. Siamo certi che questo rinnovo porterà ulteriore successo e reciproca soddisfazione in un mercato in cui siamo leader indiscussi”.

