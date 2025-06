CELLENO - «Il finanziamento di 1 milione 725 mila euro, destinato alla costruzione di una nuova palestra scolastica a Celleno, rappresenta un segnale concreto dell’impegno del governo per la valorizzazione dell’edilizia scolastica e, più in generale, per la crescita e il benessere dei nostri territori». Lo afferma in una nota il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. “Investire in strutture scolastiche e sportive – aggiunge Rotelli – significa investire nella salute, nell’educazione e nella coesione sociale. Continueremo a lavorare con determinazione per sostenere le realtà locali e garantire nuove opportunità di sviluppo per le nostre comunità”, conclude il deputato.

«Questo importante risultato è stato possibile grazie a un bando previsto da un decreto ministeriale del novembre 2024, successivamente aggiornato a dicembre, accettato in base all’avviso per l’adesione e manifestazione d’interesse ad aprile 2025 nell’ambito del Pnrr – spiega il sindaco Luca Beraldo -. Si tratta di un progetto strategico che non solo offrirà agli studenti un ambiente moderno, sicuro e funzionale per l’attività sportiva, ma restituirà anche alla cittadinanza uno spazio polifunzionale, accessibile alle associazioni e ai giovani del territorio. Desidero ringraziare il governo Meloni per l’attenzione concreta e la visione lungimirante dimostrata», conclude il sindaco di Celleno.

