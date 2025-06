“Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine”.

Vittorio Di Battista, figlio di Alessandro, si è spento oggi all’età di 83 anni. A darne la notizia è stato proprio il figlio. Era molto conosciuto a Civita Castellana dove aveva abitato per tanto tempo e aveva avuto un impresa.

Figura profondamente legata alla destra storica, era un uomo schietto che, senza badare troppo alla forma, diceva quello che pensava. Tra le sue contestazioni che si ricordano nella Tuscia, quella all’allora candidato sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi.

Era “dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui”. come ricorda il figlio.

Figlio che ha condiviso sui social il suo dolore. “Io sto male ovviamente - scrive Alessandro Di Battista - Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola”.

Alessandro Di Battista ringrazia i medici e gli infermieri “dell’ospedale Sant’Andrea (ospedale Sant’Andrea, non Azienda ospedaliera Sant’Andrea). Sono eroi della sanità pubblica - dice - che non so a volte come facciano a resistere in determinate condizioni. Ringrazio in particolare il dottor Giusti, un medico vero, un uomo che è stato capace di unire competenza, impegno, sincerità e umanità. Non lo dimenticherò mai”.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 10 presso la Chiesa di Santa Chiara, in Piazza dei Giuochi Delfici, a Roma.