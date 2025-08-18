TOLFA - È stata un grande successo sotto tutti i punti di vista la settimana del cavallo che da lunedì a domenica ha colorato e infiammato Tolfa richiamando tanti spettatori. Perfetta la serata della Cena di gala alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei comuni partecipanti al Drappo dei Comuni. Successone, poi, per l'edizione 2025 di "Miss Drappo" promossa dalla Fidapa di Tolfa in collaborazione con l'aps La Rocca (centro anziani). La manifestazione si è svolta nell'anfiteatro Tagliani gremitissimo. A trionfare la bellissima Tarquiniese Chiara Ventolini, 21enne tarquiniese studentessa di lettere moderne all’università la Sapienza di Roma, elettaMiss Drappo 2025; la fascia e il titolo di Miss Giuria Popolare è andata ad Alessandra Luchetti di Tolfa. Entrambe sono state presenti domenica alla sfilata pre Drappo. A contendersi il titolo sono state 12 rappresentanti dei vari comuni davvero tutte belle e i giudici hanno avuto un arduo lavoro per scegliere la più bella. Le ragazze sono uscite con loro abiti casual, arricchiti dalle borse Catane. Le altre due uscite sono state quelle coi capi della Boutique Glamour di Roberta Marazzi di Tolfa. L'ultima uscita delle modelle è stata in abiti da sposa vintage, offerti da signore tolfetane (e non solo) dagli anni 40 al 2000, alcuni erano in mostra sul palco. Ospiti della serata il baby cantante Manuel Olivieri; Estrella Latina scuola di Balli Caraibici di Civitavecchia del Maestro Omar Cutini e Federica Francesconi, danzatrice del ventre Alessandra Taschini Zakiyyeh Nur, Daniela Barra attrice, tangueri Antonello Casalini e Giulia Bucelli, il Flute ensemble composto dalla docente Luigina Sestili e dalle sue allieve: Miriam Della Chiesa, Caterina Mari e Emma Pierantozzi. La fidapa ha dato tre borse di studio a 3 ragazze da 10 e lode alle medie: Alice Finori, Diletta Amabili e Viola Pierini. A giudicare le ragazze la giuria presieduta da Adriana Adriani (presidente Fidapa). Le miss hanno vinto un buono di una notte per 2 alle Terme di Stigliano.

