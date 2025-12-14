LADISPOLI - È partita dal quartiere Miami l’operazione “Decoros” da parte dei carabinieri. Obiettivo: scovare ed eliminare le auto abbandonate. I militari della stazione locale di via dei Narcisi, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, hanno iniziato a rimuovere le prime due auto lasciate per anni sul suolo pubblico in balia del degrado e delle intemperie dai rispettivi proprietari. Durante un servizio di perlusrazione la pattuglia ha chiamato il carroattrezzi per far rimuovere alcuni veicoli senza assicurazione in viale Europa. Un’iniziativa particolarmente apprezzata dagli abitanti del quartiere che da tempo invocavano un intervento simile anche perché si è liberato più spazio per poter parcheggiare in una città sempre più caotica.

«Ringraziamo i carabinieri per essere arrivati e per aver risolto un problema che in apparenza sembra di poco conto – commenta Daniela, residente in viale Europa – ma queste macchine erano ormai un ricettacolo di sporcizia mentre attorno era cresciuta anche la vegetazione che attirava topi e scarafaggi». I veicoli a “fine vita” sono considerati di fatto rifiuti speciali e per smaltirli bisogna seguire una determinata procedura, che non prevede di certo l’abbandono in strada nell’attesa che se ne occupino le forze dell’ordine. Ecco perché compito degli investigatori sarà quello di cercare di risalire ai proprietari per procedere eventualmente con delle multe. Secondo le normative vigenti, un veicolo è considerato abbandonato se è sprovvisto di targa o contrassegno nonché di parti essenziali per l’uso o la conservazione. Ulteriori elementi sono la presenza del mezzo nello stesso posto da molto tempo, l’alto numero di segnalazioni dai cittadini e la presenza di sporcizia o erba sotto la vettura. Ce ne sono tante altre a Ladispoli e a breve i carabinieri effettueranno nuovi controlli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA