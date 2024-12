È agli arresti domiciliari, trovato in casa con una donna e cocaina.

Nel corso delle attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Ronciglione, i militari della Stazione di Sutri hanno eseguito il controllo serale dell’uomo. Raggiunta l’abitazione hanno notato la prima incongruenza, pur se in linea con le disposizioni: in casa era presente una donna, nota alle forze dell’ordine per precedenti per reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo è scattata la perquisizione dell’abitazione. In cucina i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina e strumenti per il confezionamento, il tutto forse destinato al piccolo spaccio. Per questo motivo hanno poi esteso la perquisizione al resto della casa e alla autovettura in uso alla donna dove è stato ritrovato dal materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, nei confronti dell’uomo già ristretto ai domiciliari, sarà valutata la sua posizione per quanto riguarda il rispetto degli obblighi imposti dai giudici.

L’attività è stata disposta nell’ambito delle azioni di controllo del territorio e di contrasto a qualsiasi forma di illegalità posta in atto dal Comando provinciale dei carabinieri di Viterbo e dalla Compagnia di Ronciglione, con lo scopo di dare un concreto senso di sicurezza, ponendo la massima attenzione sulle zone più trafficate, sugli esercizi commerciali attraverso l’identificazione di persone e il controllo dei mezzi di circolazione.