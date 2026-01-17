Sono stati traditi dalla velocità. Due giovani sono stati fermati dai carabinieri di Caprarola insospettiti dall’andatura dell’auto, uno di loro è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di materiale esplosivo, l’altro segnalato alla prefettura.

L’operazione, come detto, è scattata quando i militari hanno intercettato e sottoposto a controllo una vettura che procedeva a velocità sostenuta con due persone a bordo. Durante l’accertamento, il conducente 22enne dell’auto oltre ad apparire poco lucido, non è stato in grado di giustificare il proprio comportamento. Al suo rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, i carabinieri hanno proceduto alla verifica dei precedenti e all’ispezione del veicolo, rinvenendo residui di droga che entrambi gli occupanti hanno ammesso di aver consumato poco prima.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del passeggero, un 25enne del posto, ha permesso di rinvenire un panetto di 100 grammi di hashish, varie dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e una “bomba carta” artigianale, che il giovane ha giustificato come un residuo dei festeggiamenti di Capodanno.

L’esplosivo è stato immediatamente messo in sicurezza e reso inoffensivo da personale specializzato.

Il 25enne è stato arrestato, mentre il conducente è stato segnalato alla Prefettura con contestuale ritiro della patente per uso di stupefacenti.