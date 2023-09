CIVITAVECCHIA Dopo il bellissimo murales di Falcone e Borsellino realizzato al parcheggio del tribunale di Civitavecchia, l'artista Alessio Gazzola coordinato da Donato Ciccone nell'ambito del progetto "Coloriamo la nostra città" ha realizzato un altro murales di forte impatto, dedicato questa volta al giudice Livatino al quale, presto, darà intitolato il piazzale stesso.

«Molti gli apprezzamenti e complimenti di passanti e componenti dell'amministrazione che sono venuti ad ammirare il risultato dei lavori – ha spiegato Ciccone – ringrazio quindi tutti gli assessori ed i rispettivi uffici che si sono prodigati per i vari permessi e per il nullaosta del presidente del Tribunale Vigorito. Grazie allo sponsor Expert Elettromix per aver donato queste bellissime opere alla comunità e alla città di Civitavecchia».