LADISPOLI – Dopo dj Osso e il Festival Caraibico è tempo di cover e di tanti altri eventi. Insomma, l’estate non è ancora finita. Dopo il puro divertimento negli ultimi giorni nella centrale piazza Rossellini, si riprende con il cartellone delle cover. Stasera tributo ai Pooh, a seguire il 21 agosto Vasco Rossi, il 22 Rino Gaetano, il 24 Lucio Battisti, il 28 Zucchero, il 29 Litfiba (e in più l’esposizione della Harley Davidson), il 30 Cesare Cremonini e l’esposizione dei veicoli d’epoca ad opera del Vespa Club Cerveteri. In mezzo ai cantanti, il 23 agosto, spazio all’esibizione di Claudio Sacco di “Tale e quale show”, mentre il 31 agosto tradizionale Festa di Fine Estate con l’invito di Max Giusti per una serata di cabaret. Giochi chiusi qui? Neanche per sogno. A settembre si riparte con il teatro per bambini grazie a Fiacca&Bistecca che concederanno il bis a Ladispoli. Ed ecco il 5 l’atteso Festival del Fumetto con la presenza di Giorgio Vanni e la sesta edizione di “Comixpoli” che vedrà adulti e bambini mascherati nelle vie del centro per un’atmosfera surreale. Il 6 settembre arriverà la Ufo Rock Band con tante canzoni dei cartoni animati sempre per i più piccoli ma non solo. A far calare il sipario il 7 settembre “Bach to School”, evento riservato ai giovani. Dagli spettacoli all’arte perché fino al 31 agosto il centro di arte e cultura di via Settevene Palo ospiterà tutte le opere degli oltre 200 artisti che hanno aderito alla seconda “Biennale d’arte della riviera romana”, kermesse di prestigio che ha ospitato nella serata di gala Riccardo Scamarcio, Massimiliano Varrese, Francesca Ceci, Cinzia Mirabella e Simona Rita D’angelo e in una puntata precedente anche Benedetta Porcaroli. Infine ultimo appuntamento domani con “Nati per leggere… al mare”. Grazie ai volontari Nati per Leggere di Ladispoli, i bimbi da 0 a 6 anni potranno ascoltare le storie più belle a loro riservate direttamente in spiaggia. La tappa conclusiva del progetto è prevista alle 10 presso lo stabilimento Sogno.

