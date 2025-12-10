La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna a 9 anni e 10 mesi di reclusione per Ubaldo Manuali di Fiano Romano, il netturbino sessantenne accusato di avere violentato tre donne conosciute via social dopo averle drogate. Manuali era stato arrestato nel 2023 dagli agenti della squadra mobile di Roma, in collaborazione con quella di Viterbo, dopo le denunce presentate dalle vittime. Secondo l'accusa l'uomo, che vantava una somiglianza con l'attore Keanu Reeves, avrebbe abusato di tre donne conosciute su Facebook dopo averle stordite con dei sonniferi diluiti nelle bevande. Una confezione è stata trovata dagli investigatori nel corso della perquisizione. Sempre secondo l'accusa, Manuali avrebbe filmato due di loro, col telefonino condividendo i video con due amici. Dopo l'arresto in carcere, da settembre 2023 è finito ai domiciliari. Durante la perquisizione nella sua abitazione, gli investigatori hanno trovato una confezione del sonnifero. Le tre vittime, una di Mazzano Romano, una di Alatri e una di Capranica si sono costituite parti civili.