È ricoverata in prognosi riservata la donna che questa mattina è stata investita a Monte Romano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11,45 lungo via Aurelia nord, in centro.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta un’auto che, per cause in corso d’accertamento, l’ha centrata in pieno.

La donna è stata soccorsa immediatamente e le sue condizioni sono apparse subito serie.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, constata la gravità delle ferite riportate nell’impatto, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha poi trasportato la donna in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, la polizia locale che ha provveduto a gestire il traffico. Presenti anche i tecnici dell’Anas. Il traffico è andato in tilt con il paese paralizzato.