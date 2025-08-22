CEVRETERI - Solidarietà e sport protagonisti sul lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare. Una mattinata organizzata da Roberta Mariani, presidente della Consulta dello Sport e dalla Sup School Fitness Beach con una causa davvero nobile: raccogliere sangue in favore dell'ospedale Bambino Gesù di Palidoro e dei suoi piccoli pazienti. L'appuntamento è per domani a partire dalle 8. «Roberta e il mondo delle SupSchool – spiega la sindaca, Elena Gubetti - oramai ci hanno ben abituati su come lo sport possa coniugarsi perfettamente con tante iniziative di solidarietà e quella che si svolgerà sabato in spiaggia è proprio una di queste. Grazie alla presenza dell'associazione “Donatori Volontari” della Polizia di Stato, sarà presente un'autoemoteca per la donazione del sangue proprio per il Bambino Gesù, dove purtroppo ci sono tanti, troppi piccoli pazienti ricoverati e che speriamo presto, possano uscire e tornare ad una vita normale». Sempre durante la mattinata, a partire dalle 10, spazio anche ad un momento di formazione e informazione sulla sicurezza in mare, con la presenza e le dimostrazioni dei soccorritori in acqua dei vigili del fuoco. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3333988262.

