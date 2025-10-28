ALLUMIERE – Grande partecipazione e intensa spiritualità questa mattina a La Bianca, dove la comunità parrocchiale si è riunita per la solenne celebrazione liturgica che ha segnato l’inizio del nuovo anno catechistico. A presiedere la messa, come sempre con profonda umanità e calore, è stato l’amatissimo parroco don Fabio, figura di riferimento per l’intera frazione e per la comunità di Allumiere. Durante la funzione si è svolta la cerimonia di benedizione dei catechisti e dei bambini e ragazzi impegnati nei vari itinerari di formazione cristiana. Un momento di grande emozione, vissuto con raccoglimento e gioia, che ha visto l’intera comunità pregare insieme per chiedere la protezione del Signore e l’intercessione della Madonna, affidando a loro il cammino di fede che si apre davanti a piccoli e grandi. «Che il Signore – ha sottolineato don Fabio nella sua toccante omelia – possa aiutare tutti a crescere nell’amore e nella fede cristiana». Parole semplici ma profonde, che hanno toccato i cuori dei presenti e sintetizzato il senso più autentico di questo appuntamento: un invito a camminare insieme, con fiducia, nella luce del Vangelo e nella consapevolezza che la comunità è una famiglia unita nella fede. A rendere ancora più intensa la celebrazione è stato l’intervento del coro parrocchiale, che ha animato la liturgia con canti e musiche capaci di creare un clima di partecipazione e preghiera condivisa. La cerimonia di oggi ha rappresentato un momento importante per la parrocchia di La Bianca, che sotto la guida appassionata e instancabile di don Fabio continua a essere un punto di riferimento non solo spirituale ma anche umano e comunitario. Con l’inizio del nuovo anno catechistico, si rinnova l’impegno di catechisti, famiglie e ragazzi nel percorso di crescita cristiana, con l’augurio che la fede possa essere vissuta ogni giorno con entusiasmo, amore e speranza.