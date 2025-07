CIVITAVECCHIA – Si terrà domani pomeriggio alle 16.30, presso la Cittadella della Musica di via D’Annunzio, il rito funebre per Antonella Rocchi, la giornalista scomparsa ieri a 62 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio, a conferma del segno lasciato dalla fondatrice di CentumcellaeNews e tra gli organizzatori, negli ultimi anni, anche di Terme di Fiore.

Marietta Tidei, consigliere regionale Italia Viva - «Ci ha lasciati Antonella Rocchi, una donna libera, luminosa, autentica. Una mente sopraffina, un’anima generosa, una presenza che ha saputo attraversare la vita degli altri con forza e dolcezza insieme, lasciando un segno indelebile. Per me, Antonella è stata un’amica carissima, da tanti anni. Un’amicizia profonda, fatta di confronto, di scambio sincero, di affetto vero. Ogni dialogo con lei era una ricchezza: ci si alzava dal tavolo con qualcosa in più, con uno sguardo più ampio, più acuto, più umano. La sua intelligenza era rara, come rara era la sua umanità. Non era solo brillante: era autentica, vera. Aveva quella forma di sregolatezza che solo le persone profondamente libere sanno avere, quella passione che la portava a mettersi in gioco, a dare, a costruire, ad amare. Antonella ha voluto bene profondamente alla sua città, a questo territorio. Ha saputo donare tempo, energia, idee, cuore. Ha organizzato eventi, creato bellezza anche là dove sembrava non esserci. E lo ha fatto sempre con lo stesso slancio, la stessa generosità, la stessa capacità di guardare oltre. Ci mancherà. A me e a tantissimi altri. A chi ha avuto la fortuna di incrociarla, anche solo per un tratto di strada. Mancherà la sua caparbietà, la sua ironia, il suo esserci sempre per chi aveva bisogno di una parola, di una spalla, di un gesto concreto. Ci mancherà Antonella. Ma resta in noi, nei suoi gesti, nel suo esempio, in tutto quello che ha lasciato. E continuerà a vivere così, nei ricordi e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di volerle bene».

Maria Cristina Ciaffi, presidente Pro Loco - «La Presidente e il Consiglio Direttivo della Pro Loco cittadina esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’Amica Antonella Rocchi, ricordandola per il suo autentico e contagioso sostegno di energia, gioia ed incontenibile sorriso. La ricordiamo con piacere nelle numerose iniziative organizzate insieme sempre con allegria e per la sua lungimirante e ampia visione».

Le Ardite Civitavecchia – «È venuta a mancare questa notte Antonella Rocchi, figlia e figura amata e conosciuta a Civitavecchia. Donna di profonda sensibilità e forza silenziosa, ha attraversato la vita con grazia, dignità e dedizione, lasciando in chi l’ha conosciuta il segno di una presenza autentica. La sua scomparsa lascia un vuoto che le parole non sanno colmare, ma anche un’eredità d’amore, cura e memoria che continuerà a vivere nei gesti di chi l’ha amata. Tra parole scritte e giardini in fiore. Alla famiglia, agli amici, a chi oggi la piange con discrezione e dolore, giunga un pensiero di vicinanza profonda. Antonella, ti sia lieve la terra. Ci mancherai».

Valentina Di Gennaro, consigliera comunale Avs – «È venuta a mancare Antonella Rocchi. Una donna discreta, sempre presente con il cuore prima che con la voce. Civitavecchia perde una figura silenziosa ma fondamentale, una di quelle presenze che non fanno rumore, ma restano. Chi l’ha conosciuta sa cosa vuol dire sentirsi accolti da uno sguardo gentile, da un pensiero attento, da un gesto che non chiedeva niente in cambio. Antonella era così: faceva del bene senza farlo pesare, amava senza dichiararlo, c’era senza doverlo dire. Ci incontravamo senza dircelo ai concerti di Gianna Nannini. “Tornerai, e sarà un giorno bellissimo” A chi le ha voluto bene, a chi oggi si sente più solo, va un abbraccio stretto. Ci mancherà. E continueremo a sentirla, anche ora che non c’è più».