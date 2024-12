LADISPOLI - Dodici metri quadrati di amianto abbandonati sul ciglio della strada, in prossimità di un canale di scolo da poco ripulito dai volontari di Fareambiente Ladispoli. La denuncia arriva proprio dai volontari in perlustrazione nelle zone periferiche della città balneare, in particolar modo in via degli Aironi. «Questa zona - scrivono - è spesso bersaglio di incivili ma stavolta è stata resa obiettivo di un vero delinquente. Un criminale, codardo e incivile ha ben pensato di abbandonare in una cunetta circa 12 mq di amianto, materiale inquinante e cancerogeno», sottolineano da Fareambiente. «La produzione e l'abbandono - proseguono - oltre ad essere illegale, costituiscono un vero attentato alla salute pubblica». I volontari hanno già allertato l'ufficio apposito per la rimozione e intanto invitano i cittadini: «Riprendete le persone che commettono questi gesti e rivolgetevi alle forze dell'ordine».

