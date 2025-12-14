LADISPOLI - È riuscita a piazzarsi tra i vincitori del bando internazionale Companion for Life 2025 ottenendo così "un'arma in più" per aiutare gli amici pelosi di cui da anni si occupa. È l'associazione "Dammi la Zampa" guidata da Susanna Tedeschi (Gattiva).

IL PROGETTO

L’associazione ha infatti partecipato al bando con “#adottAlmo” “e ci permetterà di aiutare gli animali randagi, disabili o in difficoltà del nostro territorio (Ladispoli e Cerveteri – provincia di ROMA) facendo arrivare le loro storie a tutta Italia e promuovendone l’adozione e la corretta gestione - si legge sul sito del progetto - A causa delle tante spese veterinarie e di cibo che sosteniamo per aiutare gli animali, non abbiamo mai avuto fondi per poter promuovere e sponsorizzare sui sociali nostri post di ricerca adozione e di sensibilizzazione sulla tutela degli animali. Nonostante questo, abbiamo imparato a fare contenuti social piacevoli e ben studiati accrescendo quindi sempre più le nostre visualizzazioni e follower, ciò ha portato un grande aumento delle adozioni in tutta Italia e ci ha permesso anche di fare sensibilizzazione su temi che abbiamo molto a cuore, come la disabilità degli animali e il randagismo”.

E a raccontarci dell’associazione “Dammi la zampa” è la sua presidente Susanna Tedeschi (Gattiva). Come nasce l'associazione e perché?

Dammi la zampa nasce nel 2013 con l’obiettivo di poter aiutare gli animali in difficoltà nel territorio di Ladispoli e Cerveteri. Attualmente abbiamo più di 350 gatti randagi che nutriamo presso colonie feline. Facciamo inoltre prevenzione al randagismo tramite sterilizzazioni e microchip, collaborando anche con altre associazioni animaliste del territorio. Abbiamo un piccolo rifugio domestico che ospita circa 30 gattini in adozione e 20 gatti disabili con necessità speciali che abbiamo salvato da situazioni orribili. Infine abbiamo anche dei cani in pensioni a pagamento che stanno facendo recupero comportamentale o che sono stati tolto da canili lagher o da situazioni di maltrattamento. Ovviamente facciamo del nostro meglio per trovare belle famiglie adottive per queste creature in difficoltà.

Di cosa vi occupate nello specifico?

Raccontiamo le loro storie sui profili social della pagina e della presidente che sono molto seguiti ormai in tutta Italia e anche fuori i confini e questo ci permette di fare tante belle adozioni

Solidarietà che non trova ostacoli e che riesce a superare anche i confini del Paese. Basta infatti pensare alla vittoria ottenuta dal vostro progetto al bando internazionale. Ma ora, tornando in Italia e soprattutto a Ladispoli, lanciamo un appello: che cosa serve a questi piccoli amici e a voi volontari?

Cerchiamo sempre nuovi volontari che possano dedicare anche solo due ore a settimana per aiutarci a prenderci cura dei gatti o cani dell’associazione. Abbiamo inoltre anche una lista Amazon per le pappe (https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/28P1CADXP0X06?ref_=wl_share). E un conto per le donazioni IBAN: IT53 Z076 0103 2000 0102 2722 209 - Intestazione: Associazione Dammi la Zampa. Infine si può sostenere l’operato dell’associazione anche con il 5x1000 segnando il nostro codice fiscale 91066210583

