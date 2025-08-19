TARQUINIA – In concomitanza con il DiVino Etrusco, la manifestazione che celebra l’incontro tra enogastronomia e cultura, la guida turistica abilitata Claudia Moroni propone due imperdibili visite serali al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, il 23 e 30 agosto 2025, con inizio alle ore 21.

L’iniziativa offrirà ai visitatori l’occasione di vivere un’esperienza unica, esplorando in un’atmosfera suggestiva e fuori dal tempo i tesori custoditi nel magnifico Palazzo Vitelleschi, gioiello architettonico del Rinascimento e sede del museo.

Durante il percorso guidato, i partecipanti potranno immergersi nella civiltà etrusca attraverso reperti straordinari, che raccontano la vita, i riti e la visione del mondo di uno dei popoli più affascinanti dell’antichità.

Un'attenzione particolare sarà dedicata al tema del vino nella cultura etrusca, in perfetta sintonia con lo spirito del festival: il suo ruolo nei rituali religiosi, nelle pratiche sociali e nella simbologia spirituale di questa civiltà enigmatica e raffinata.

Le visite sono pensate per un pubblico curioso e appassionato, desideroso di coniugare cultura e piacere, arte e convivialità. Per informazioni, prenotazioni e costi è possibile chiamare il 347 692 0574.

