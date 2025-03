ALLUMIERE - ll prossimo 14 marzo Allumiere celebrerà la XIV Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, un’iniziativa nata con lo scopo informativo e di sensibilizzazione sul complesso tema dei disturbi del comportamento alimentare (DNA). Al giorno d’oggi i disturbi alimentari rappresentano un’emergenza sociale e sanitaria, nonché una delle principali cause di morte in adolescenza. La situazione epidemiologica nazionale conferma che sia l’anoressia nervosa che la bulimia nervosa sono un problema di salute pubblica di notevole interesse. Queste patologie psichiatriche risultano particolarmente diffuse nella popolazione femminile e si stima che circa il 3% delle donne abbiano avuto disturbi alimentari durante la propria vita. Due eventi chiave caratterizzeranno la giornata di venerdì 14. Alle ore 16.00 si svolgerà un momento di confronto tra esperti e cittadini sul tema della cura e della guarigione, dopo i saluti istituzionali, interverranno l’assessore ai Servizi Sociali Romina Scocco, la dottoressa Valentina Alegiani assistente sociale presso il Comune, la dottoressa Laura Zangari biologa nutrizionista e la dottoressa Elisabetta Cristini psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale; sarà poi il dottor Mauro Mocci medico di base del distretto ASLRM4 a chiudere l’incontro. Seguirà l’inaugurazione della "Panchina Lilla", prevista nello stesso giorno alle ore 16.45, simbolo della lotta contro i disturbi alimentari. L’amministrazione comunale invita tutta la comunità e, soprattutto, i giovani, a prendere parte all’evento, un incontro utile e aperto alle richieste di informazione del pubblico per acquisire elementi e conoscere le diverse sfaccettature del tema direttamente dal personale sanitario che opera sul territorio. Una doppia iniziativa davvero encomiabile quella dell'amministrazione comunale vista l'alta incidenza dei disturbi alimentare a individui di ogni età e che colpisce tantissimi giovani e ragazzi.

