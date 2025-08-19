CERVETERI – Il monito di sindaco e assessore non ha funzionato. Gli incivili seriali hanno continuano ad abbandonare rifiuti ovunque e gettarli laddove erano già presenti discariche che sono cresciute ancora di più. Ora però il contrasto al degrado sarà più forte con l’installazione di otto fototrappole grazie al contributo economico di 25mila euro ottenuto da Città Metropolitana di Roma Capitale, ai quali si aggiungeranno 3mila euro di fondi propri per l’acquisto dei dispositivi elettronici per il controllo ambientale. «Uno strumento fondamentale per la tutela della città – commenta Riccardo Ferri, vicesindaco e assessore alla Polizia locale di Cerveteri -, purtroppo non risolutivo, ma sicuramente un deterrente di grande importanza contro l’abbandono dei rifiuti e reati contro il territorio. Come prima cosa ci tengo a complimentarmi con la nostra Municipale ed in particolar modo con la Comandante Cinzia Luchetti per il lavoro svolto, fondamentale per l’aggiudicazione del finanziamento. Posizioneremo queste otto nuove videocamere nelle zone più sensibili, in quelle dove purtroppo, maggiormente, rileviamo reati nei confronti dell’ambiente». Le telecamere saranno fatte comunque ruotare a seconda delle esigenze. L’allarme vero è nelle zone periferiche. Via Doganale, via San Paolo ma anche in via Settevene Palo Nuova. Questa arteria provinciale, che unisce il capoluogo a Bracciano, è finita nuovamente sotto i riflettori per la nascita di ulteriori discariche a cielo aperto dopo la bonifica avviata nei mesi scorsi da Città Metropolitana. «In questi mesi – prosegue il vicesindaco - sono molteplici i contributi ottenuti dalla Polizia Locale per l’acquisto di strumentazione idonea al controllo del territorio. Tra i tanti ricordo gli ulteriori 20mila euro per i droni e la relativa formazione degli agenti, un altro sistema utile per sorvegliare Cerveteri ed in particolar modo le zone di campagna anche dall’alto. A questo, si aggiungono alcuni fondi stanziati dall’amministrazione comunale in fase di equilibri di bilancio sempre per le attività di Polizia Locale». A proposito di organico, – da inizio agosto hanno preso servizio due nuove unità a tempo determinato. «Saranno con noi fino al 31 gennaio del 2026. A loro e a tutto il personale il mio ringraziamento e l’augurio di un buon lavoro», conclude Ferri.

