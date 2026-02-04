Una crescente difficoltà, soprattutto tra gli studenti delle scuole medie, nella gestione del rapporto tra vita online e offline.

L’incontro con persone conosciute sul web riguarda il 23% degli studenti delle medie e sale al 43% alle superiori mentre l’uso intensivo di chat e social network aumenta con l’età.

Preoccupano inoltre alcuni indicatori di disagio emotivo, come il ricorso all’alcol come strumento di gestione delle emozioni e la presenza di comportamenti autolesivi, segnalati dal 25% degli studenti delle scuole medie.

E’ quanto emerge dal Progetto Selfie, l’indagine sugli stili di vita giovanili promossa dall’Asl di Viterbo e presentata nell’ambito dell’incontro “La fatica di crescere. Viaggio nella vita degli adolescenti”.

L’iniziativa, promossa dalla Asl di Viterbo e dedicata all’analisi del disagio giovanile e alle strategie di prevenzione e presa in carico, si è tenuta ieri a Capranica.

L’indagine nel 2025 ha coinvolto oltre 7.000 studenti delle scuole medie e superiori della provincia di Viterbo, offrendo un quadro articolato dei comportamenti, delle fragilità e dei bisogni emergenti delle nuove generazioni.

All’incontro, che ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sono intervenuti il direttore generale della Asl di Viterbo Egisto Bianconi, il direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Nicola Ferrarini, la direttrice del Dipartimento di Salute mentale, Cristiana Morera, oltre ai rappresentanti del mondo accademico e del terzo settore Salvatore Regoli, Marcello Esposito e Franco Taverna, partner scientifici e sociali del progetto.

«La ricerca Selfie – ha dichiarato il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – rappresenta uno strumento di conoscenza fondamentale per il nostro territorio.

I dati raccolti ci restituiscono un’immagine complessa dell’adolescenza, fatta di risorse ma anche di segnali di fragilità che richiedono risposte tempestive e coordinate.

Come azienda sanitaria - ha proseguito Bianconi - abbiamo il dovere di trasformare queste evidenze in azioni concrete, rafforzando la prevenzione e sviluppando servizi sempre più aderenti ai bisogni reali dei ragazzi e delle loro famiglie».

Nel corso dell’evento è stato ribadito il valore della collaborazione tra sistema sanitario, scuola, istituzioni regionali e terzo settore, quale condizione essenziale per affrontare in modo efficace il tema del disagio giovanile.

«Attraverso Selfie – ha aggiunto il direttore generale della Asl viterbese - abbiamo chiesto direttamente ai ragazzi di raccontarsi: le loro abitudini, le loro paure, le loro risorse, i loro bisogni.

Da questo lavoro nascerà un libro, che condivideremo con le istituzioni, le scuole, le associazioni, i decisori politici.

Sarà un’occasione di confronto con la società civile, con il mondo educativo, con il terzo settore, con le famiglie, con le amministrazioni locali. Perché nessuno, da solo - ha concluso Bianconi - può rispondere a queste sfide».

Nel corso del suo intervento il presidente della Regione, Rocca ha messo in guardia contro il rischio di trasformare il malessere degli adolescenti in una malattia cronica sottolineando la necessità di distinguere tra la normale difficoltà di diventare grandi e la patologia vera e propria richiamando l’attenzione sui segnali precoci.