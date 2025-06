CERVETERI - «Di sera e di notte va via l’acqua. Succede ormai quotidianamente da circa 20 giorni. Siamo esasperati». Sfogo legittimo di una residente di via Settevene Palo ma anche altri nella stessa zona si ritrovano praticamente nelle stesse condizioni. «Ci sono due disabili in casa e non è più sostenibile una cosa del genere. Abbiamo contattato il sindaco, gli uffici del Comune, Acea. Come si fa a vivere senz’acqua? Questa situazione si ripete ogni anno nello stesso periodo». Arriva la replica del primo cittadino etrusco. «Appena mi sono arrivate queste segnalazioni – risponde Elena Gubetti - ho provveduto personalmente, anche tramite il nostro ufficio Ambiente, a sollecitare una verifica. Al momento Acea sta registrando un abbassamento di pressione non dovuto ad interventi sulla rete da parte dello stesso gestore. Inoltre nessuno ha l’autoclave e secondo Acea risolverebbe il problema. Comunque stiamo monitorando la situazione giorno per giorno». Spesso in estate protestano gli abitanti anche in altre località per i rubinetti a secco nelle abitazioni. Era accaduto a Ladispoli nella scorsa estate.

