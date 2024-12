CIVITAVECCHIA – Deposito di rifiuti in fiamme a Civitavecchia. Vigili del fuoco al lavoro stamane intorno alle 9 per un vasto incendio in via Attilio Bonucci, nella zona industriale della città, presso una ditta specializzata nel recupero e smaltimento rifiuti.

Una porzione di rifiuti, stoccati nel cortile, per cause in corso d’accertamento, ha preso fuoco.

Gli uomini della caserma Bonifazi sono giunti immediatamente sul luogo dell’incendio con l'equipaggio della 17A (autopompa serbatoio) e un’autobotte di supporto, la AB17.

Impegnative le operazioni di spegnimento con le fiamme che hanno generato una vasta coltre di fumo per via del quantitativo importante di rifiuti andato a fuoco.

I vigili del fuoco hanno provveduto, con l’ausilio di ruspe, al lavoro di “smassamento” e raffreddamento dei materiali coinvolti dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia.

Le fiamme, secondo quanto appreso, si sarebbero sviluppate in un'area circoscritta dell'azienda. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

L'area interessata è una zona industriale dove non ci sono abitazioni nelle vicinanze. Il forte odore di rifiuti bruciati si sarebbe sentito nelle aree circostanti.

Secondo quanto ricostruito, l’incendio avrebbe avuto origine in un settore del deposito di rifiuti di proprietà della società Porcarelli Gino & co srl, contenente circa 90 metri cubi di rifiuti indifferenziati, all’interno del quale non erano presenti rifiuti speciali e/o pericolosi.

I Vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti, hanno estinto le fiamme in poco più di mezz’ora circa ed hanno impedito alle stesse di propagarsi all’intero quantitativo dei rifiuti e ai settori adiacenti, già comunque separati fra di loro da strutture in cemento armato.

Tuttavia, le operazioni di bonifica con l’ausilio delle macchine operatrici di proprietà dell’impresa si sono protratte per altre due ore circa.

In ausilio è intervenuta anche un’autobotte (AB/34) proveniente dal distaccamento dei vigili del fuoco di Fiumicino e un carro adibito al trasporto degli autorespiratori per il cambio dei dispositivi sul posto.

A causa del tempestivo intervento di spegnimento, non sarebbe stato possibile risalire all’origine delle cause del rogo.

