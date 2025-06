S. MARINELLA - Stefano Marino della Lista civica Io Amo Santa Marinella torna sulla vicenda del cimitero. «Dopo la nostra denuncia pubblica sulle condizioni indecorose del cimitero comunale con croci piegate, erba alta, cumuli di terra e incuria diffusa il sindaco Pietro Tidei ha pubblicato sui social alcune immagini che mostrano un improvviso intervento di sistemazione.

A conferma dell’efficacia della nostra azione, il cittadino che per primo ci ha segnalato la situazione è tornato oggi sul posto e ha potuto constatare con i propri occhi che l’area è stata finalmente ripulita. Segno che abbiamo fatto bene a denunciare il degrado e a pretendere un minimo di rispetto per un luogo sacro. Ma ora, proprio perché la questione è stata affrontata solo dopo la nostra pressione pubblica, chiediamo molto chiaramente: una manutenzione ordinaria e programmata, che non si attivi solo su segnalazione o per evitare danni d’immagine. Visto l’arrivo della stagione estiva, la realizzazione di percorsi praticabili anche in caso di pioggia, per evitare che i cittadini debbano camminare nel fango e nel pantano per portare un fiore ai propri cari. È inaccettabile che ci si occupi del cimitero solo dopo un post o una polemica. Chi amministra dovrebbe farlo con continuità, presenza e rispetto per la memoria collettiva. La dignità di una comunità si misura anche da come tratta i suoi luoghi della memoria. Noi continueremo a vigilare. E a parlare, quando gli altri tacciono».

Sulla questione è intervenuti anche il sindaco dopo le polemiche sorte a seguito delle immagini postate da Marino. Marino aveva pubblicato una foto in cui si vedevano alcune tombe a terra, sormontate da croci obblique, come a dire che quel luogo di culto era privo di manutenzione. Il delegato al cimitero Alessio Rosa aveva poi sottolineato il grande lavoro svolto dai dipendenti che in pochi giorni avevano messo a nuovo il camposanto. Tidei dal canto suo parla di una fotografia datata. «Queste che vedete sono le foto reali dello stato di manutenzione del cimitero comunale - aveva precisato il sindaco postando le foto fatte nella giornata di ieri – è del tutto evidente che la cura e l’attenzione dell’attuale amministrazione nei confronti del cimitero è attenta, come mai prima d’ora. Invito quei personaggi che passano tutto il loro tempo a mistificare la realtà postando foto vecchie, ad un minimo di serietà in più».

©RIPRODUZIONE RISERVATA