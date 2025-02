LADISPOLI - Intere estati a secco, abbassamenti di pressione frequenti, soprattutto dopo gli interventi per la regolarizzazione del flusso, da parte di Acea, interruzioni improvvise senza alcuna comunicazione e bollette salate. I ladispolani di certo non hanno ben digerito il passaggio del servizio idrico dalla Flavia Servizi ad Acea Ato2. In molti quartieri il problema principale è proprio quello relativo alla flusso idrico in casa. Spesso assente o troppo basso anche solo per poter far partire la caldaia. Ma a breve, forse, le continue odissee vissute da centinaia e centinaia di utenti potrebbero avere una fine. La Spa starebbe infatti provvedendo alla realizzazione di un nuovo dearsenificatore. Conseguenza di questo intervento: un incremento della portata idrica dell'acqua proveniente dalle zone del lago e che contiene arsenico oltre i limiti consentiti. «(Acea, ndr) ha già otttenuto i permessi» ha spiegato il delegato al servizio idrico cittadino, Filippo Moretti durante un'intervista radiofonica. In questo modo, con l'approvvigionamento proveniente dal pozzo di Statua, e quello proveniente dalle fonti del lago, in estate non si dovrebbe più soffrire la sete. Almeno questo è quello che ora sperano i cittadini.

A BREVE POTABILE L'ACQUA AI MONTERONI

Intanto starebbero procedendo i lavori per la realizzazione, a Olmetto Monteroni, di una condotta che da Valcanneto arrivi al pozzo Statua. Obiettivo: abbassare la presenza di cloruri nell'acqua che oggi viene immessa nelle condotte idriche dei residenti della frazione, grazie all'immissione nelle tubature, di acqua proveniente dalla nuova condotta idrica in fase di realizzazione.

«Conoscevamo già il progetto - aveva spiegato Moretti - e avevamo esternato le nostre perplessità suggerendo, allo stesso tempo quella che era la nostra idea» (realizzare un terzo pozzo, più distante dai precedenti così da evitare contaminazioni). Ma Acea «ha la libertà di decidere», aveva aggiunto Moretti. Una cosa è certa: «Dovranno portare tanta acqua per diluirla» e renderla dunque finalmente potabile.

