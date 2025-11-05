SANTA MARINELLA – I tecnici e operai di Ferrovie dello Stato hanno lavorato di gran lena per rimettere in attività un traliccio elettrico che fa da ponte tra i binari, in quanto si è danneggiato. La sala operativa, infatti, ha ravvisato questa mattina una anomalia sulla linea Roma-Grosseto, per quel traliccio non funzionante.

Subito sono intervenuti i tecnici, riscontrando nei pressi del tratto ferroviario, sotto il ponte di via Punico, che uno dei sostegni della linea elettrica era scardinato dalla base in cemento. Sono stati immediatamente fermati tutti i treni provenienti sia da Roma sia da Civitavecchia, e una squadra di operai ha lavorato per ripristinare il traliccio.

Sul posto sono subito accorsi gli agenti della Polizia locale che hanno proceduto a transennare il ponte che unisce via Ruccellai con via Punico.

Per cui, coloro che dovevano spostarsi da una zona all’altra intorno al ponte, si son visti costretti a fare un lungo giro passando per il nuovo ponte ferroviario e portarsi in via Delle Colonie per poi scendere verso il quartiere Alibrandi.

Non si conoscono i tempi occorrenti per riparare il gusto.

Intanto gli operai continuano a lavorare e il ponte resterà chiuso fino al termine dei lavori.

