ALLUMIERE - “Dalla Primavera all'Autunno: Percorsi di valorizzazione dei prodotti del territorio della Regione Lazio”. Questo il titolo dell’iniziativa promossa dal comune di Allumiere che si svolgerà il prossimo 21 giugno grazie al progetto di valorizzazione dei prodotti laziali finanziato da Regione Lazio/Arsial. L?imperdibile appuntamento si terrà presso il suggestivo e meraviglioso Eremo della S.S. Trinità, la cui fase finale di ristrutturazione e restyling è coordinata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale. L’evento è in collaborazione con il Cammino dell’Allume e prenderà il via con una escursione guidata verso l'Eremo della S.S. Trinità con partenza alle ore 9.00 dalla piazza del Municipio. Alle 11 seguirà il convegno per le eccellenze storiche ed artistiche (Eremo della SAntissima Trinità e Palazzo delle Reverenda Camera apostolica) palcoscenice per la vaalorrizzazione dei prodotti laziali. Alle 13 aktro momento imperdibile con lo show cooking a cura dei ristoratori di Allumiere. Alle 13.30 a chiusura dell’evento ci sarà la degustazione dei prodotti della Regione Lazio.

©riproduzione riservata