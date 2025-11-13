La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, ha stanziato un contributo straordinario di tre milioni di euro all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo per il ripristino delle strutture di ricerca scientifica danneggiate dall’incendio del 4 giugno 2025 e per la realizzazione della sede distaccata nella Provincia di Latina. La gran parte dei fondi, 3 milioni di euro, saranno utilizzati per il ripristino, la riqualificazione e la ricostruzione dei laboratori di ricerca scientifica della facoltà di Agraria nella quale vengono svolte attività di ricerca applicata in ambito agricolo, agroalimentare, forestale e ambientale. 200mila euro sono destinati, al fine di sostenere lo sviluppo e l’ampliamento dell’Università degli studi della Tuscia, alla realizzazione della sede distaccata nella Provincia di Latina. «Di fronte all’emergenza che ha colpito l’Università della Tuscia, la Regione Lazio ha scelto di intervenire con responsabilità, sostenendo una comunità provata e puntando sulla ripartenza. Il contributo alla facoltà di Agraria di Viterbo è un segnale forte: ricostruire un’eccellenza significa investire sul futuro dell’ambiente, dell’agricoltura e della ricerca. Allo stesso tempo, con la nuova sede a Latina, rafforziamo la presenza universitaria in un territorio strategico, creando nuove opportunità per i giovani e un legame più stretto tra formazione e mondo produttivo» sottolinea il presidente Rocca. «Con questa delibera, teniamo fede alla promessa che avevamo preso dopo il terribile incendio dello scorso giugno: insieme ai 22,5 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Università, per i quali ringraziamo il Ministro Anna Maria Bernini per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso Unitus, abbiamo messo in campo risorse sufficienti per passare dalla tragedia alla rinascita e restituire alla città di Viterbo e alla comunità accademica del Lazio un punto di riferimento importante per lo sviluppo scientifico e per la formazione nel settore agrario. Non solo ricostruiamo, ma puntiamo a creare un polo di Agraria a Latina che viene incontro alle richieste del territorio», aggiunge l'assessore Luisa Regimenti.

