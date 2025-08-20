CERVETERI – Enrico Galiano al Parco della Legnara. Appuntamento domani alle 21.30 con lo scrittore, insegnante e creatore della webserie “Cose da Prof”, che conta milioni di visualizzazioni in rete. Vincitore del Nastro d'Argento per il miglior soggetto nel film “Il punto di rugiada” nel 2024 e del Premio Bancarellino nel 2023 con il libro per ragazzi “La società segreta dei salvaparole”, Galiano è uno dei volti di punta di RaiGulp. Ha condotto per quattro anni “La Banda dei Fuoriclasse” mentre su RaiPlay è al timone di “Itaca–un mare di storie”. «Riprendono gli appuntamenti dell’Estate Caerite – spiega Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura di Cerveteri - e siamo felici che il primo appuntamento sia con un volto di spessore e di rilievo della cultura e della divulgazione italiana come il professor Galiano. Sarà una serata di qualità per conoscere, per scoprire cose nuove, per saperne di più e approfondire temi di svariata natura. Sarà certamente un piacere poterlo fare in compagnia di un personaggio noto e apprezzato per il suo modo alternativo di insegnare a tal punto di essere stato inserito da Il Sole 24 ore tra i 10 professori più influenti in Italia punti di riferimento online». All’interno del Parco della Legnara, per l’occasione, sarà possibile acquistare i libri del nello stand allestito dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri.

