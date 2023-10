CIVITAVECCHIA – Paura nella tarda mattinata di ieri in via Amba Aradam quando a causa del crollo di una parte del solaio di una abitazione è stata evacuata una famiglia. Sul posto i Vigili del fuoco. Gli uomini della Bonifazi sono intervenuti alle 11,30 circa in via Amba Aradam 30 per il crollo di parte dell’intonaco di un soffitto di una delle abitazioni dello stabile. Una volta sul posto i Vigili del fuoco hanno notato che sotto la porzione dell’intonaco era visibile il solaio - scoperto - fatto in legno e laterizi con una delle travi che risultava danneggiata. Dopo una prima ispezione si è reso necessario l’allontanamento della famiglia residente nell’appartamento a scopo cautelativo. Dopo una seconda verifica più approfondita anche da parte del funzionario dei Vigili del fuoco si è visto che tutto lo stabile deve essere sottoposto a verifica da parte di un tecnico qualificato. Al momento però solamente la famiglia dell’appartamento è stata fatta evacuare, le altre famiglie residenti sono potute rimanere nelle loro abitazioni. Insomma, tanta paura ma fortunatamente non si sono registrati feriti, certo c’è la preoccupazione che anche il resto dello stabile possa risultare danneggiato con travi ammalorate come quella dell’appartamento evacuato. Si è subito attivato anche l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei per cercare di trovare una sistemazione alla famiglia.

