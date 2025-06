ALLUMIERE – “Crochet Therapy”: al via alla Casa delle Arti di Allumiere l’imperdibile laboratorio estivo di “uncinetto moderno” (una tecnica di tessitura che si basa sull'uso di un uncino per creare punti con un filo) e “amigurumi”: quest’ultimo è un'arte giapponese, che consiste nel creare piccoli animali o creature antropomorfizzate, lavorando a uncinetto o a maglia. Ancora una volta la Casa delle Arti di Alluiere accoglie e propone iniziative sociali di ogni genere per stimolare sempre di più la condivisione. Un’estate all’insegna della creatività, del benessere e della condivisione sarà quella che propone a tutti questo laboratorio, che ha preso il via lo scorso lunedì 2 giugno presso la Casa delle Arti di Allumiere. Il laboratorio di “Crochet Therapy” è un corso di amigurumi e uncinetto moderno guidato dall’insegnante Angelica. Il primo appuntamento è stato molto partecipato e tutti si sono fatti prendere dalla “Crochet-mania”. “Il crochet – come spiegano l’insegnante Angelica e gli organizzatori del laboratorio – è molto più di un hobby: è una vera e propria terapia del benessere. Stimola la creatività, migliora la concentrazione, allena la mente, riduce lo stress e dona buonumore. Inoltre, aiuta a tenere in esercizio le mani e può alleviare piccoli dolori articolari”. Il laboratorio si terrà per tutta l’estate, nel suggestivo cortile del Palazzo Camerale, all’ombra del tiglio: due ore da trascorrere in compagnia, tra fili colorati, chiacchiere e nuove amicizie, sorseggiando una bibita fresca mentre si imparano nuove tecniche o si riscoprono abilità dimenticate.