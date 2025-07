CERVETERI – La crisi politica entra di nuovo nel vivo. E c’è pronta una mozione di sfiducia che metterà ancora una volta alla prova il Governo guidata da Elena Gubetti. Le forze di opposizione non perdono tempo e invitano i gruppi Anno Zero e Città Futura a fare un passo concreto dopo essere usciti dalla maggioranza. Sono arrivate le dimissioni di Federica Battafarano da assessore e di Francesca Appetiti da capo di gabinetto della sindaca. In più quattro ci sono da considerare quattro consiglieri: Laura Mundula, Luigi Geronzi, Federico Salomone e Alessio Lasorella. Cosa accadrà è un rebus ma Gubetti è di nuovo alla conta dei numeri. «La maggioranza è sgretolata – affonda Salvatore Orsomando, consigliere comunale -, la nuova crisi certifica la fine politica di questa amministrazione: pronta la mozione di sfiducia dell’opposizione che invita i fuoriusciti a siglarla. I gruppi Anno Zero e Città Futura dopo aver revocato il proprio assessore e il capo di gabinetto hanno denunciato comportamenti e metodi adottati dal sindaco ed i suoi consiglieri con parole che ci lasciano sgomenti». Anno Zero ha parlato di «mancanza di trasparenza nelle decisioni, sistematica violazione degli accordi» e poi altro ancora: «accordi traditi e mancanza di processi democratici trasparenti». Orsomando rincara la dose. «Dopo queste dichiarazioni – prosegue - crediamo sia arrivato il momento di mettere tutto il consiglio comunale di fronte alle proprie scelte: è pronta la mozione di sfiducia per ovviare alle tante chiacchiere che paventerebbero una collusione occulta dell’opposizione con la maggioranza di un governo finito o forse mai cominciato. Invitiamo formalmente i consiglieri di Anno Zero e Città Futura a sottoscriverla».

©RIPRODUZIONE RISERVATA