CIVITAVECCHIA – Stato di degrado e rischio per automobilisti e pedoni in via Gaspare Pecorelli, davanti al tribunale di Civitavecchia. A lanciare l’allarme è il movimento Italia dei Diritti De Pierro, che attraverso la responsabile per l’area del Lago di Bracciano, Ylenia Massimini, segnala «il manto stradale disconnesso, crepato e pieno di buche» lungo una delle arterie più frequentate della zona. «Le voragini si trovano anche tra marciapiede e carreggiata – spiega – con potenziali gravi pericoli per chi transita ogni giorno». Da qui l’appello diretto al Comune: «Ci rimettiamo al buon cuore del sindaco e dell’assessore competente affinché si intervenga al più presto per garantire sicurezza a veicoli e pedoni».

Sulla vicenda interviene anche Carlo Spinelli, segretario romano e responsabile nazionale per la Politica interna del movimento, che richiama la storia della città: «Civitavecchia, antica Centumcellae, merita più cura. Non è solo un importante porto dell’hinterland romano, è un luogo simbolo. Vedere strade ridotte così è segno di un’amministrazione poco virtuosa». E avverte: «Quella di via Pecorelli non è un’eccezione. Continueremo il monitoraggio, altre segnalazioni arriveranno presto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA