LADISPOLI - Una strada dissestata, che in questi giorni di pioggia incessante sparisce sotto cumuli di acqua trasformandosi in una vera e propria piscina a cielo aperto. Una situazione ormai ben nota, purtroppo, ai residenti della zona che da anni chiedono un intervento strutturale. Siamo a Olmetto Monteroni. Questa volta a denunciare la situazione, fatta non solo di pozzanghere troppo grandi da poter aggirare in auto, ma anche di discariche a cielo aperto sparse qua e là (colpa ovviamente degli incivili), è il consigliere comunale d’opposizione, Amelia Mollica Graziano che ha deciso di immortalare tutto in un video postato sui social: «Questo video mostra chiaramente il fallimento dell’attuale amministrazione comunale. A Olmetto Monteroni i cittadini sono costretti a vivere ogni giorno tra buche, fango e rifiuti abbandonati, in una situazione di degrado totale. Non è polemica - commenta ancora - è la realtà quotidiana di chi vive qui e paga le tasse. All’amministrazione Grando, invece, sembrano interessare solo i grandi eventi, i concerti da centinaia di migliaia di euro e i piani integrati, mentre le strade, il decoro e la sicurezza dei cittadini vengono sistematicamente ignorati».

