CERVETERI - Se da un lato anche il mese di agosto per gli stabilimenti balneari, si è dimostrato sottotono rispetto agli anni passati, con una minore richiesta; dall’altra parte a essere più “piene” del solito sono state proprio le città di mare.

Un dato che potrebbe far pensare a un controsenso, in termini turistici, ma così non è se si va a guardare chi affolla le strade del litorale: i residenti.

Il caro vita pesa e tanto sulle vacanze dei cittadini etruschi. E così chi era solito concedersi una vacanza fuori città quest’anno ha preferito restare a casa. Colpa delle bollette sempre più alte, così come del costo delle materie prime.

Le spiagge di Campo di Mare in questi giorni sono affollate anche dai locali che generalmente ad agosto “migravano” in altri lidi.

«Io quest'anno ho preferito rimanere a Cerveteri, visto che i prezzi per andare in vacanza sono alti e in alcuni casi improponibili», racconta Gabriele, autista Cotral che si è concesso solo qualche giorno fuori i confini comunali, nella vicina Castiglione della Pescaia.

Si ipotizza che almeno il 30% dei cerveterani, rispetto alla scorsa estate, sia rimasto in città, godendosi il mare dei lidi della Marina di Cerveteri. «Il costo della vita sta diventando un vero problema, e se riesco a rinunciare alle vacanze lo faccio, ma a malincuore - dice Achille- Purtroppo è un caso esteso in tutto la Nazione. Ci sono dati che confermano un calo di presenze molto alto, dovuto a mio avviso all'aumento delle spese correnti, che vanno dagli alimenti ai consumi dell'energia, acqua e gas. E poi mettiamoci anche i mutui, che hanno avuto un'impennata considerevole».

Non va meglio nella vicina città balneare di Ladispoli dove tra affitti considerevoli per un mese di vacanza, anche le agenzie immobiliari hanno riscontrato un calo della domanda.

«C’è magari chi preferisce periodi più brevi per spendere qualcosa in meno», avevano spiegato dal Regno Immobiliare di Massimiliano Martini. Sensazione di una minore affluenza confermata anche da qualche ristoratore del centro. «Clienti abituali mi hanno confermato che quest’anno non verranno a causa dei costi troppo alti», spiegano.

