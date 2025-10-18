BOLSENA – La comunità di Bolsena è in lutto per la scomparsa di Andrea Marsicola, apprezzato artista-artigiano venuto a mancare giovedì all’età di 50 anni presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove era ricoverato.

Andrea era molto conosciuto non solo nel suo paese natale, ma anche oltre i confini locali, per il suo straordinario talento nel campo delle vetrate artistiche. Un mestiere che era diventato per lui molto più di un lavoro: una vera e propria vocazione, vissuta con dedizione, passione e profonda sensibilità artistica. Formatosi presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, Marsicola aveva saputo coniugare rigore tecnico e ispirazione creativa, realizzando opere che abbelliscono ancora oggi numerosi spazi pubblici e privati, lasciando un segno tangibile del suo passaggio. Era stimato da colleghi e clienti, ma soprattutto amato da chi lo conosceva per la sua umanità, discrezione e gentilezza.

La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio in tutta la comunità. Andrea lascia i genitori, i fratelli e Diego, oltre a numerosi amici, conoscenti e estimatori della sua arte.

