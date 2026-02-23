Non ce l’ha fatta Tamara Ricci, la giovane mamma di Corchiano, affetta da colangiocarcinoma. La donna, per cui era partita una gara di solidarietà, si è spenta all’età di 34 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il comitato di Corchiano della Croce Rossa Italiana, di cui la madre di Tamara, Rossella Togni, fa parte da anni come volontaria. “Il presidente, il consiglio direttivo e tutti i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Corchiano si stringono in un abbraccio commosso alla nostra cara collega e amica Rossella Togni per la prematura scomparsa della figlia Tamara – si legge nel post - Cara Rossella, siamo al tuo fianco. In questi anni ci hai insegnato cosa significa aiutare gli altri; oggi siamo noi a voler stringere te in un abbraccio infinito. Tutti i volontari della Cri di Corchiano piangono con te e pregano per la tua famiglia”.